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Сегодня, 23:25

Расширение Юбуст для YouTube украли мошенники — его следует удалить

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Фото Global Look Press
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Расширение Юбуст для «ускорения» YouTube украли мошенники. Об этом заявили создатели приложения в своей группе в Telegram.

Кто украл расширение? Сейчас выясняется. Скорее всего это как-то связано с усилением блокировок YouTube в последние дни и возросшим количеством атак на сервис, говорится в сообщении разработчиков.

Авторы успокоили россиян: расширение никогда не собирало и не хранило их данные. Они просят пожаловаться на расширение Юбуст в магазине Chrome, удалить его с любых устройств, не подписываться на каналы, а также деактивировать любых ботов, связанных с расширением в Telegram.

ЮБуст. Юбуст окончательно заблокировали? Популярное расширение для YouTube не работает вторые сутки

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