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Экранизации игр становятся новым трендом — и вслед за успехом «Супербратьев Марио» и «Последних из нас» в 2024 году появится еще множество проектов.
- Третий сезон анимационного сериала Sonic Prime — 11 января
- Сериал по Halo, второй сезон — 8 февраля 2024
- Сериал Knuckles — начало 2024 года
- Сериал по Fallout — 12 апреля
- Фильм по Borderlands — 9 августа 2024
- Сериал Arcane, второй сезон — ноябрь 2024
- Аниме по Tomb Raider — 12 декабря 2024
- Соник 3 в кино — 20 декабря
- Возвращение в Сайлент Хилл, фильм — 2024 год
- Анимационный сериал по Devil May Cry — 2024 год