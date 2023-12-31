Список фильмов и сериалов по играм, которые выйдут в 2024 году — столько мы еще не видели

Экранизации игр становятся новым трендом — и вслед за успехом «Супербратьев Марио» и «Последних из нас» в 2024 году появится еще множество проектов. - Третий сезон анимационного сериала Sonic Prime — 11 января - Сериал по Halo, второй сезон — 8 февраля 2024 - Сериал Knuckles — начало 2024 года - Сериал по Fallout — 12 апреля - Фильм по Borderlands — 9 августа 2024 - Сериал Arcane, второй сезон — ноябрь 2024 - Аниме по Tomb Raider — 12 декабря 2024 - Соник 3 в кино — 20 декабря - Возвращение в Сайлент Хилл, фильм — 2024 год - Анимационный сериал по Devil May Cry — 2024 год