Стал известен окончательный список бойцов Mortal Kombat 1

Сегодня, 18:19
В Сети появился список бойцов для релизной версии Mortal Kombat 1 — теперь уже подтвержденный. Выложивший скриншоты пользователь рассказал, что ему посчастливилось получить игру для Nintendo Switch. Но покупать ее на этой платформе он не советовал — дескать, слишком сильные просадки FPS.
Основной список бойцов без DLC и закрытых персонажей будет выглядеть так:
Камео:
В самом списке нет больших сенсаций — практически все персонажи и так были подтверждены. Последним бойцом, на счет которого существовали сомнения, оказалась Нитара из Mortal Kombat: Deadly Alliance — недавние утечки указывали именно на нее.
Ранее мы рассказывали о том, что в игре появится защита Denuvo.