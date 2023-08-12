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Сегодня, 11:40

Стала известна точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 — ее раскрыл немецкий магазин

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото S.T.A.L.K.E.R 2
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Информация о дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась на сайте магазина немецко-австрийской компании Plaion. Если верить информации магазина, то игра может выйти уже 1 декабря 2023 года.

Plaion — официальный партнер разработчиков из студии GSC Game World. Компания отвечает за выпуск физических копий игры, поэтому не исключено, что дата выхода игры могла попасть к ней до официального анонса.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжение культового шутера от украинской студии GSC Game World. О начале разработки игры говорилось еще в 2010-м, однако после этого проект попал в «производственный ад». О полном перезапуске разработки игры стало известно в течение 2018 года.

Источник: Twitter
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