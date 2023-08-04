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Сегодня, 13:30

Стали известны следующие 2 игры, которые можно будет скачать бесплатно в Epic Games Store

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото из игры Epic Games Store.
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Epic Games Store продолжает радовать геймеров бесплатными играми. Уже 10-го августа любой желающий сможет забрать две игры — Europa Universalis IV и Orwell: Keeping an eye on you.

Europa Universalis IV — глобальная стратегия от студии Paradox Development, где игроки смогут управлять любой из доступных стран, начиная от позднего Средневековья до окончания раннего Нового времени. Геймеру придется следить за торговлей и дипломатией, а также другими аспектами внешней и внутренней политики.

Orwell: Keeping an eye on you — cимулятор от немецкого разработчика Osmotic Studios, в котором игрок возьмет на себя роль следователя сверхсекретной правительственной службы, которая будет расследовать преступления, а также собирать информацию для достижениях своих целей.

Сейчас в Epic Games Store можно забрать рогалик Loop Hero. Раздача пройдет до 7-го августа включительно.

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