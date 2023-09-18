Стало известно, за сколько можно будет пройти «Человека-паука 2» на PS5

Стала известна продолжительность «Человека-Паука 2» от Sony — прохождение игры займет от 15 до 20 часов, как и в случае с первой частью. Никаких DLC для новой игры не планируется.

Из других интересных подробностей — костюмы героев будут получать видимые повреждения. Но чинить вручную их не придется — это будет происходить автоматически после миссий.

Оба главных героя, Питер Паркер и Майлз Моралес, получат уникальные ветки развития навыков. Также появится возможность парировать удары врагов.