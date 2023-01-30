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633: «Natus Vincere играла слабо, и драфты у нее своеобразные»

633 порассуждал о провале Natus Vincere в высшем дивизионе СНГ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Х3 по Dota 2 Станислав 633 Глушан порассуждал о провале Darkside и Natus Vincere в высшем дивизионе СНГ.

«Что произошло с Darkside? Не знаю, что там произошло внутри команды, но мне кажется, что некоторые люди просто не стакаются между собой. Я думал, они вообще во второй дивизион упадут, но они молодцы, смогли удержаться в элите. Может ли NaVi рассчитывать на какой-то прогресс? Все зависит от того, какие цели организация ставила на этот год перед составом. Честно говоря, Natus Vincere играла слабо, и драфты у нее своеобразные. Мне кажется, что изменения в составе неизбежны», — приводит слова Глушана Cybersport.Metaratings.ru.

29 января NaVi проиграла Nemiga Gaming со счетом 0:2 и покинула первый дивизион DPC 2023 для Восточной Европы. После этого команда отказалась участвовать в переигровках за 7-8 место.

Напомним, что от СНГ-региона на мейджор в Перу прошли BetBoom Team, Team Spirit и HellRaisers.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/633-natus-vincere-igrala-slabo-i-drafty-u-nee-svoeobraznye-223887/
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