633: «Natus Vincere играла слабо, и драфты у нее своеобразные»

Тренер Х3 по Dota 2 Станислав 633 Глушан порассуждал о провале Darkside и Natus Vincere в высшем дивизионе СНГ.

«Что произошло с Darkside? Не знаю, что там произошло внутри команды, но мне кажется, что некоторые люди просто не стакаются между собой. Я думал, они вообще во второй дивизион упадут, но они молодцы, смогли удержаться в элите. Может ли NaVi рассчитывать на какой-то прогресс? Все зависит от того, какие цели организация ставила на этот год перед составом. Честно говоря, Natus Vincere играла слабо, и драфты у нее своеобразные. Мне кажется, что изменения в составе неизбежны», — приводит слова Глушана Cybersport.Metaratings.ru.

29 января NaVi проиграла Nemiga Gaming со счетом 0:2 и покинула первый дивизион DPC 2023 для Восточной Европы. После этого команда отказалась участвовать в переигровках за 7-8 место.

Напомним, что от СНГ-региона на мейджор в Перу прошли BetBoom Team, Team Spirit и HellRaisers.