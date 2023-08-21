«Starfield больше похож на RDR2, чем на Skyrim» — сравнение от игроков

В интернете стали появляться первые отзывы игроков, которым посчастливилось поиграть в Starfield раньше остальных. Один из них, аноним с 4chan, подтвердил слова Тодда Говарда, главы студии-разработчика Bethesda Softworks, который рассказывал, что Starfield иногда напоминает ему Red Dead Redemption 2.

Если верить информации от анонима, то все так и оказалось — Starfield это настоящий симулятор жизни, своей иммерсивностью вызывающий ассоциации именно с Red Dead Redemption 2.

В игре даже можно взять дом в кредит и выплачивать его с доходов за приключения. Впрочем, он добавил, что при желании можно играть и в более традиционном для проектов от Bethesda стиле.