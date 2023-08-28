Starfield может стать первой игрой Bethesda без багов

В сети появилась информация о том, что Starfield вполне может стать самой «незабагованной» игрой от Bethesda.

Starfield. Фото Bethesda

Журналист Том Хендерсон опросил своих коллег, получивших пресс-копии игры и был удивлен — по словам опрошенных, обнаруженные баги, с которыми они столкнулись, «можно пересчитать по пальцам одной руки». Хендерсон подчеркнул, что каждый из опрошенных им игроков провел в Starfield десятки часов.

Starfield. Фото Bethesda

Хендерсон отметил, что даже пять опрошенных игроков это очень мало, когда речь идет о такой масштабной игре. Тем не менее, по словам журналиста, в целом это положительный знак, который указывает на общее техническое состояние Starfield.

Релиз Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox