Starfield получил машинную русификацию в лучших традициях пиратских переводов нулевых

Starfield получил машинную русификацию в лучших традициях пиратских переводов нулевых

В интернете появились скриншоты русификации Starfield при помощи печально известного переводчика PROMT. От этого перевода так и веет ностальгией — в частности, по пиратским переводам игр вроде GTA: San Andreas или KotOR 2 с перлами вроде «охладите траханье, углепластик». Реплики в духе «То право? И все пошло... прохладное» понять без знания оригинального текста будет непросто.

Ранее мы уже рассказывали о том, что из Starfield все-таки не удаляли портрет Юрия Гагарина.