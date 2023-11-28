Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:15

Steam Deck OLED теперь можно купить в России — цены начинаются от 90 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Steam Deck OLED.
Фото Valve
Telegram Дзен

В онлайн-магазине DNS открылись предзаказы на Steam Deck OLED.

В продаже доступны версии на 512 ГБ и 1 ТБ — стоят они 90 и 100 тысяч рублей соответственно. Продажа без предзаказов начнется 14 декабря.

Steam Deck.
Фото Valve

Рекомендованная цена для консоли в Европе — 570 евро для версии на 512 ГБ (~55 тысяч рублей) и 680 евро для версии на 1 ТБ (~66 тысяч рублей). Из-за проблем с транспортировкой цены на приставку в России больше в два раза.

Стоимость Steam Deck с LCD-экраном начинается в DNS от 58 тысяч рублей.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Соцсети разрушают демократию». У мэра Парижа сдали нервы из-за подготовки к Олимпиаде-2024
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live с Верой Базаровой
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

GTA 6 будет весить больше всех предыдущих игр Rockstar

Британский актер и футболист Винни Джонс появится в World of Tanks