Сегодня, 18:20
Valve разрешила добавлять в Steam игры, при создании которых использовали нейросети.
Единственные ограничения — необходимо описать нейросеть, которую использовали при разработке; проверить игру на нарушение авторских прав; не использовать реальных личностей при генерации. В играх для взрослых, однако, все еще запрещено использовать помощь искусственного интеллекта.
Такое решение может не только открыть большой простор для разработчиков, но и распустить руки тем, кто просто хочет заработать денег на плохом продукте.