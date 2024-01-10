Steam могут заполнить плохие и дешевые игры — виноват в этом будет ИИ

Valve разрешила добавлять в Steam игры, при создании которых использовали нейросети.

This Girl Does Not Exist. Фото Cute Pen Games

Единственные ограничения — необходимо описать нейросеть, которую использовали при разработке; проверить игру на нарушение авторских прав; не использовать реальных личностей при генерации. В играх для взрослых, однако, все еще запрещено использовать помощь искусственного интеллекта.

Такое решение может не только открыть большой простор для разработчиков, но и распустить руки тем, кто просто хочет заработать денег на плохом продукте.