Steam опубликовал топ лучших игр 2023 — его собрали игроки

Магазин Valve поделился итогами 2023 года и составил топ лучших игр. За проекты голосовали игроки.

Baldurs Gate 3. Фото Larian Studios

С игрой года обошлось без сюрпризов — ею стала RPG Baldur's Gate 3. В номинации «Любимое дитя» (номинация, которую получают игры с самой долгой поддержкой от разработчиков) победила Red Dead Redemption 2 от Rockstar.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

Лучшей игрой для Steam Deck стала «Хогвартс. Наследие», а проектом с лучшим визуальным стилем — Atomic Heart.

Atomic Heart. Фото Mundfish

Не обошлось и без забавных сюрпризов. Игрой с «Самым инновационным геймплеем» стал Starfield — за игру проголосовали игроки со всего мира. Вряд ли это искренняя оценка игры, ведь Starfield от Bethesda получилась далеко не супер крутым проектом. А уж про инновационный геймплей тут говорить точно не стоит.

Победители в каждой номинации:

— Игра года: «Baldur's Gate 3»;

— Игра года в виртуальной реальности: «Labyrinthine»;

— Любимое дитя: «Red Dead Redemption 2»;

— Лучшая игра на Steam Deck: «Hogwarts Legacy»;

— Самый инновационный геймплей: «Starfield»;

— Выдающийся визуальный стиль: «Atomic Heart»;

— Лучшая игра, которая вам не дается: «Sifu»;

— Лучший саундтрек: «The Last of Us: Part 1»;

— Лучшая игра с выдающимся сюжетом: «Baldur's Gate 3»;

— Лучшая кооперативная игра: «Lethal Company»;

— Самая комфортная игра: «Dave the Diver».