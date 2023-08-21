Steam повышает минимальную цену для игр — теперь она начинается от 100 рублей

Valve обновила ценовую политику для Steam. Теперь цена игры не может быть ниже 99 центов и максимальная скидка на нее сможет составлять не более 50 процентов. Скидка 75 процентов открывается с отметки 1,99 доллара, а 90 процентов — с 4,99 доллара. Минимальная стоимость DLC теперь начинается с 49 центов.

В первую очередь новые правила ударят по региональным ценам. Не повезло и совсем простым играм, которые продаются очень дешево: их авторам придется повышать цену или удалять проекты из магазина.