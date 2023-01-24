Steam-версия Risen получила патч с поддержкой русского языка

Вслед за выходом консольных версий Risen в Steam в игре появилось также большое количество улучшений и изменений. Одним из них стало добавление перевода на русский и польский языки. Ранее игра их не поддерживала.

Так же появились поддержка совместимых с DirectInput геймпадов, достижения (изначально они были только в Xbox 360-версии), облачные сохранения, исправление различных проблем и багов, игра переведена на x64-билд.

Оригинальная версия Risen вышла в 2009 году. Она была разработана серией Gothic, немецкой студией Piranha Bytes.

У игры вышли два сиквела — Risen 2: Dark Water и Risen 3: Titan Lords.