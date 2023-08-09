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Сегодня, 19:15

Стоит ли ждать фильмы по Red Dead Redemption или GTA? Take-Two расстроила фанатов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Red Dead Redemption.
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Во время отчета о продажах Take-Two зашла речь о возможных экранизациях интеллектуальной собственности компании — и ответ Штрауса Зельника наверняка разочарует множество фанатов.

Глава Take-Two подчеркнул, что далеко не всякая адаптация видеоигры для экранов становится такой же успешной, как сериал по Last of Us или фильм по Super Mario Bros.

Сейчас в работе находятся фильмы по Borderlands и Bioshock, и в ближайшем будущем работа в этом направлении будет проходить очень осторожно. А это значит, что с большой вероятностью экранизаций Red Dead Redemption или GTA мы не увидим еще очень долго.

Источник: Gamerant
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