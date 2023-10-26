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26 октября, 12:22

Страница GTA 6 появилась на агрегаторах оценок — трейлер игры ожидают уже сегодня

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA Online.
Фото Rockstar Games
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В интернете все больше слухов о грядущем трейлере GTA 6 от Rockstar Games — страница игры появилась на агрегаторах оценок. Намекает ли это хоть на что-то?

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Вокруг GTA всегда полно слухов и догадок — шестая часть не стала исключением. Вокруг трейлера игры сообщество строит настоящие конспирологические теории. Одна из них гласит, что ролик с первой демонстрацией игры выйдет 26 октября.

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Намеков на это, якобы, очень много. Люди связывают скорый анонс с обновленным разделом Video на сайте Rockstar; с резюме работников студии, которые не раз оставляли незначительную толику информации о игре, а также с «волшебной» датой — 26 октября выходили одни из самых громких проектов студии — Red Dead Redemption 2, GTA: San Andreas и Midnight Club.

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Покажут ли трейлер на самом деле — неизвестно, однако можно точно быть уверенным в том, что анонс игры состоится уже очень скоро.

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