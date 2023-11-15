Стратегия в мире Warhammer и пошаговая Persona — какие игры выйдут на этой неделе

Эта неделя порадует сразу две категории геймеров, любящих стратегии.

Уже 17 ноября неравнодушные к фэнтези миру Warhammer получат стратегию в реальном времени (RTS) Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin — в ней игроку придется стать военачальником, который возглавит четыре уникальные фракции и попытается завоевать дикое и свирепое владение Гур в ходе напряженных тактических сражений в реальном времени.

Второй игрой, которая порадует уже любителей пошаговых игр, станет Persona 5 Tactica — спин-офф основной серии Persona, в которой на смену классических JRPG сражений придут тактические бои. Релиз также состоится 17 ноября.