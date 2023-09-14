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Сегодня, 21:30

Стрельба по детям в GTA — норма или нет? Мнения игроков разделились

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
Telegram Дзен

Один из пользователей Twitter заявил, что совсем не против появления в GTA детей, которых можно будет убивать, дескать, чем они лучше взрослых, которых игроки уничтожают тысячами? Это положило начало обсуждению на Reddit.

Тот самый пост в Твиттере.
Фото Twitter

Многие согласились с тем, что дети посреди агрессивного и жестокого мира GTA — это уже перебор. Другие же посчитали, что ничего такого в этом нет — в конце концов никто не заставляет игрока в них стрелять.

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Так или иначе, но скорее всего в GTA 6 дети не появятся. Как замечали наиболее рациональные комментаторы, сама возможность им навредить приведет к большому скандалу и возможному запрету игры в странах вроде Австралии, известной жестким отношением к насилию в видеоиграх.

Источник: Reddit
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