Стример Бустер тратит больше 5 миллионов рублей в месяц

Twitch-стример Вячеслав Buster Леонтьев поделился своими ежемесячными тратами. Оказалось, что парень тратит 5-6 миллионов в месяц.

Buster. Фото Twitch

Как рассказал сам Бустер, это не только траты на себя — стример выплачивает зарплату своим монтажерам, а также немало денег уходит на создание контента.

Сейчас Вячеслав находится в отпуске, и, по его словам, это очень сильно ударило по его финансам:

«Из-за отпуска я ******* (потратил) уже 15 лямов за 10 дней. Но кайф от жизни я получил лютый», — заявил Бустер.