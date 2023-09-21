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Сегодня, 15:19

Стример Илья Maddyson Давыдов составил топ лучших игр всех времен

Владислав Шалганов
Корреспондент
Илья Мэддисон.
Фото Соцсети
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Стример Илья Maddyson Давыдов поделился топом из 10 лучших, по его мнению, игр за все время.

Первое место, по мнению Давыдова, занимает Fallout 2 — RPG, выпущенная в 1998-м. В проекте игрок возьмет на себя роль одного из выживших после ядерной катастрофы — ему придется путешествовать по пустошам в поисках генератора для культивации выжженной войной земли, который спасет население убежища главного героя.

На втором месте топа Red Dead Redemption 2 — хитовый вестерн от Rockstar Games, получивший множество наград от критиков и игроков.

Тройку лидеров закрывает The Witcher 3 — игра о приключениях ведьмака Геральта заслуженно занимает ключевое место не только в этом топе, но и в топах всех игроков со всего мира.

Также в топе есть Fallout 3, 4, Fallout: New Vegas и Fallout 76; недавно вышедший Starfield и The Elder's Scrolls 5: Skyrim.

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