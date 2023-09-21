Стример Илья Maddyson Давыдов составил топ лучших игр всех времен

Стример Илья Maddyson Давыдов поделился топом из 10 лучших, по его мнению, игр за все время.

Первое место, по мнению Давыдова, занимает Fallout 2 — RPG, выпущенная в 1998-м. В проекте игрок возьмет на себя роль одного из выживших после ядерной катастрофы — ему придется путешествовать по пустошам в поисках генератора для культивации выжженной войной земли, который спасет население убежища главного героя.

На втором месте топа Red Dead Redemption 2 — хитовый вестерн от Rockstar Games, получивший множество наград от критиков и игроков.

Тройку лидеров закрывает The Witcher 3 — игра о приключениях ведьмака Геральта заслуженно занимает ключевое место не только в этом топе, но и в топах всех игроков со всего мира.

Также в топе есть Fallout 3, 4, Fallout: New Vegas и Fallout 76; недавно вышедший Starfield и The Elder's Scrolls 5: Skyrim.