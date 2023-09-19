Стример Recrent потратил 150 тысяч рублей на Call of Duty: Warzone, которую закроют послезавтра

Известный российский стример Recrent пожаловался своей аудитории на то, что вложил в Call of Duty: Warzone почти 150 тысяч рублей — и это, не считая игровой валюты, которую он получал бесплатно.

Сумма, конечно, немалая, но воображение не поражает — тем более что речь идет о стримере. Проблема в другом — старая версия Warzone закрывается уже послезавтра, 21 сентбря. Игра проработала всего три с половиной года.

И, к сожалению, перенести скины в новую версию не выйдет. Поэтому вложение оказалось не самым удачным.