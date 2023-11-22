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Сегодня, 17:27

Стримеру Папичу задонатили 4 миллиона рублей на просмотр аниме

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Известному стримеру Папичу задонатили почти 4 миллиона рублей, поставив перед ним сложную, почти невыполнимую задачу — попить пива и посмотреть аниме «Евангелион». Нетрудно догадаться, что такими донатами разбрасывался другой стример, Мелстрой, прославившийся подобными перформансами.

Мелстрой. Стримеры получают многомиллионные донаты от Мелстроя за «просто так»

Справедливости ради, также он пытался заставить Папича поиграть в «танки» (вероятно, имелся ввиду «Мир танков») и побриться налысо. Но тот наотрез отказался это делать, нехотя согласившись на аниме и пару самых маленьких бутылок пива, подчеркнув, что не пьет и ввыступает за здоровый образ жизни.

Источник: TG-канал Steam Community
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