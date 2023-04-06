Sunlight рассказал, что продал слот в высшем дивизионе DPC-лиги в четыре раза дешевле его стоимости

Бывший игрок Wildcard Gaming Кирилл Sunlight Качинский рассказал, что происходило в составе Wildcard Gaming и какой была дальнейшая судьба слота в высшем дивизионе DPC-лиги.

«В Wildcard Gaming в начале был конфетно-букетный период, мы переигрывали на скримах Evil Geniuses и beastcoast. Мы в салат всех разрывали, но потом наступил настолько серьезный разлад, что при разборе моментов на реплеях приходилось сидеть по 6-8 часов. Я сейчас не преувеличиваю. Мы не могли прийти к единому мнению. Это была моя самая тяжелая команда с точки зрения совместимости людей, начиная от моральных проблем и заканчивая игровыми. С Wildcard Gaming у меня были амбиции минимум на топ-4 лиги и максимум выход на мейджор. В начале сезона, когда состав команды только формировался, ради своих амбиций — наконец сделать рывок в карьере — мне пришлось принять два непростых решения. Первое — продать слот организации за 1/4 от его стоимости, и второе — отдать часть своих денег с продажи слота игроку, которого хотела перекупить B8, чтобы он остался играть с нами», — приводит слова Качинского Cybersport.Metaratings.ru.