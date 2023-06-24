Свиридов прокомментировал увеличение слотов на TI для Южной Америки

Профессиональный игрок команды Thunder Awaken по Dota 2 Алексей Smiling Knight Свиридов высказался о конкуренции в Южной Америке.

«На новость, что Южной Америке досталось два слота на The International 12, мы отреагировали положительно. Чем больше слотов, тем больше шансов пробиться. Конкуренция в регионе не маленькая, есть много команд, которые могут побороться: Keyd Stars, Hokori, Infamous и другие. Все здесь болеют за beastcoast, так как она является представителем этого региона и от ее побед всем здесь только лучше», — цитирует Metaratings.ru слова Свиридова.

Ранее стало известно, что квалификации к The International-2023 пройдут отдельно для каждого из шести регионов: Южная Америка, Западная Европа, Северная Америка, Китай, Юго-Восточная Азия и Восточная Европа. Всего команды разыграют 8 квот.