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Сегодня, 16:05

Сына главы Larian начали травить из-за постельной сцены с медведем в Baldur's Gate 3

Богдан Виноградов
Корреспондент
Baldur&amp;#039;s Gate 3.
Фото Steam
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Свен Винке, глава бельгийской студии Larian, рассказал о побочных эффектах ошеломительного успеха Baldur's Gate 3.

Сцена любви с друидом в форме медведя принесла игре немало предрелизного хайпа, но вот 17-летнему сыну Свена пришлось несладко: его буквально завалили мемами с медведями.

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Иногда глава Лариан слышал, как его ребенок кричит в трубку телефона «Да, я ЗНАЮ!» — и понимал, что звонил очередной приятель с новостью о похотливом друиде. К счастью, мемы живут недолго, и сейчас у Винке-младшего наверняка все в порядке.

Источник: Dexerto
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