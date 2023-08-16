Тали из Mass Effect назвали самой желанной девушкой из видеоигр

Геймеры с Reddit создали голосование, в котором выбирали самую красивую девушку из мира видеоигр. Результат может удивить — вне конкуренции побеждает кварианка Тали'Зора из серии Mass Effect.

Также геймеры часто упоминали женских персонажей из вселенной Cyberpunk 2077. Часто голоса отдавали за Джуди и женскую версию Ви, но главным фаворитом Найт-сити безоговорочно стала кочевница Панам.

Cyberpunk 2077. Фото Cyberpunk 2077

Не обошли стороной и громкую новинку Baldur's Gate 3. Высокоценная RPG может похвастаться большим количеством интересных и красивых женских персонажей, но геймерам, похоже, больше всего нравится Карлах — за объятую огнем девушку-тифлинга геймеры отдавали свои голоса чаще всего.