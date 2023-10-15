Team Spirit и Virtus.pro попали в верхнюю сетку плей-оффа The International 2023

Киберспортсмены из стран СНГ продолжают отлично показывать себя — Team Spirit и Virtus.pro попали в верхнюю сетку плей-офф TI12.

Team Spirit победила Shopify Rebellion — несмотря на небольшие трудности в начале обоих матчей, драконы «всухую» разобрали противника. 2:0 в пользу TS.

Такой же результат показали и ребята из Virtus.pro в матчах против TSM.

15 октября в 23:00 состоится еще один интереснейший матч для фанатов СНГ-доты. На арене The International 2023 сразятся две русских команды — BetBoom Team против 9Pandas. Трансляция пройдет на официальном русском канале турнира.