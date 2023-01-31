Techland выпустила крупное обновление для Dying Light 2

Для игры Dying Light 2: Stay Human вышло крупное обновление 1.9.0, сообщает Yahoo.

В нtм разработчики добавили ряд новых элементов и исправили старые ошибки.

Улучшения затронули поведение противников, а также их анимацию. Теперь они более корректно реагируют на удары.

Разработчики также добавили поддержку кроссгена — теперь совместно проходить Dying Light 2 можно в даже в том случае, если игроки владеют консолями разных поколений Xbox и PlayStation.

Techland также улучшила кооператив, интерфейс, геймплей и исправила множество багов, улучшив производительность зомби-экшена. Из игры убрали антипиратскую защиту и добавили поддержку Nvidia DLSS 3.