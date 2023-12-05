Темнокожих персонажей в трейлере GTA 6 оказалось намного больше, чем белых

В комментариях к трейлеру Grand Theft Auto 6 игроки возмутились большим количеством темнокожих персонажей.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Кому-то в голову даже пришло сосчитать их. Получилось, что в трейлере всего 29 человек, из которых только троих можно отнести к белокожим.

Многим это не понравилось, а другие же наоборот призвали людей успокоиться — игра еще не вышла, поэтому судить о таких вещах еще слишком рано.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.