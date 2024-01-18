Тесты RTX 4070 Ti Super поразили результатами — видеокарта может стать лучшей в линейке

Тесты новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super утекли в Сеть и неожиданно порадовали экспертов.

Оценка производительности. Фото Соцсети

В тесте OpenCL видеокарте удалось набрать 229 тыс. баллов — это на 10% больше, чем показатель обычной RTX 4070 Ti. Более мощной RTX 4080 новая карточка уступила всего на 6 процентов. В тесте Vulkan RTX 4070 Ti Super также обошла обычную RTX 4070 Ti на 10%. На максимальном уровне разгона видеокарте удалось даже обойти RTX 4080, набрав 229 тысяч баллов.

Оценка производительности. Фото Соцсети

Старт продаж GeForce RTX 4070 Ti Super начнется 23 января. Когда видеокарты появятся в России — пока неизвестно.