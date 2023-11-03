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Сегодня, 15:57

The Day Before от русской студии в центре скандала — разработчиков обвиняют в плагиате трейлера GTA

Владислав Шалганов
Корреспондент
The Day Before.
Фото Fntastic
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Якутскую студию Fntastic обвиняют в плагиате из-за трейлера The Day Before — в нем нашли большие сходства с трейлерами игр от Rockstar.

The Day Before.
Фото Fntastic

Трейлер похож не только кадрами и общим монтажом, но и отдельными фразами и даже дикторским голосом. В видео игроки нашли вставки, похожие на трейлер GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077.

The Day Before — MMO-песочница, в которой игрокам придется выживать в пост-апокалиптическом мире, похожем на мир The Last Of Us и The Division. Ранний доступ игры начнется уже 7 декабря 2023 года.

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