Сегодня, 22:35
The Day Before вопреки ожиданиям получилась ужасной игрой.
Несмотря на то, что трейлер игры от русских разработчиков подавал надежды на качественный продукт (рекламу игры даже заказали на Таймс-Сквере в Нью-Йорке) — все получилось далеко не так хорошо.
Онлайн у игры стабильно падает, а пользовательский рейтинг тонет в негативных оценках и недовольстве геймеров. Еще одной интересной деталью является то, что практически вся игра сделана из ассетов — заранее готовых наборах текстур и моделей, которые может приобрести любой желающий.
Релиз игры состоялся 7 декабря — за три дня релиза The Day Before умудрилась потерять практически всю базу игроков.