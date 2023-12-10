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Сегодня, 22:35

The Day Before от якутских разработчиков свалилась на дно — в игру почти перестали играть

Владислав Шалганов
Корреспондент
The Day Before.
Фото Fntastic
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The Day Before вопреки ожиданиям получилась ужасной игрой.

Несмотря на то, что трейлер игры от русских разработчиков подавал надежды на качественный продукт (рекламу игры даже заказали на Таймс-Сквере в Нью-Йорке) все получилось далеко не так хорошо.

Онлайн у игры стабильно падает, а пользовательский рейтинг тонет в негативных оценках и недовольстве геймеров. Еще одной интересной деталью является то, что практически вся игра сделана из ассетов — заранее готовых наборах текстур и моделей, которые может приобрести любой желающий.

Релиз игры состоялся 7 декабря — за три дня релиза The Day Before умудрилась потерять практически всю базу игроков.

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