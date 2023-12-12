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Сегодня, 17:40

The Day Before — первая за 12 лет игра, получившая 1 балл из 10 от IGN

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Fntastic
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The Day Before установила настоящий рекорд — издание IGN поставило ей ровно 1 балл из 10. Раньше похожих результатов удостаивались очень и очень немногие игры — например, некий симулятор самообороны из 2011 года.

The Day Before. Игроки, купившие The Day Before в Steam, могут легко вернуть за нее деньги

В кратком резюме ревьюер упомянул, что ему просто страшно запускать ЭТО, и позавидовал тем, кому повезло не играть в The Day Before.

В соцсетях разработчики объяснили причину провала проекта — «Это был наш первый большой проект. Дерьмо случается». Нельзя сказать, что игроков сильно порадовала эта информация.

Источник: IGN
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