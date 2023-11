Лучшей игрой 2023 года может стать Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 или Spider-Man 2

Стали известны номинанты The Games Awards 2023 — игровой премии, многими считающейся самой важной из всех.

За «игру года» поборются Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ремейк Resident Evil 4 и Super Mario Bros. Wonder.

Увы, Starfield в этот список не попал. Найти его получится только в номинации «Лучшая RPG», где властвует все та же Baldur's Gate 3 — у нее, как и на Golden Joystick Awards 2023, больше всего номинаций. Ролевая игра от Larian представлена в 8 категориях. Посмотрим, удастся ли ей повторить успех предыдущей премии!