TikTok стал полностью доступен в России на iOS и Android

Социальная сеть TikTok, которая позволяет снимать короткие ролики, вести трансляции и обмениваться сообщениями, полностью стала доступна для пользователей из России. И не только на смартфонах Apple, но и на Android.

Если приложение лагает или не отображает новые ролики, стоит его обновить или скачать заново. Пользователи из России могут свободно просматривать ролики, а также выкладывать свои собственные ролики без использования VPN.

Обновление: Впрочем, пока приложение работает нестабильно и не у всех. Возможно, вскоре оно станет доступно для всех, либо это временная аномалия.

Напомним, что социальная сеть заблокировала возможность вести трансляции и выкладывать новые ролики пользователям из России еще 6 марта 2022 года.