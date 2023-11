Titanfall 2 и Prey — геймеры вспомнили игры, которые провалились из-за неудачной даты выхода

Пользователи Reddit вспомнили хорошие игры с плохой датой релиза.

Фото Arcane

Началось обсуждение с Prey 2017 года — иммерсив-сим получил высокие оценки игроков и критиков, но продажи оказались весьма разочаровывающими.

Частично это могло быть связано с сильными конкурентами вроде The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Horizon: Zero Dawn.

Фото Respawn Entertainment

Похожая судьба настигла и Titanfall 2 — сетевой шутер с приличной одиночной кампанией остался в тени гигантов из серии Call of Duty и Battlefield. Впрочем, разработчики не забросили сеттинг и выпустили на платформе игры Apex: Legends.

Фото Mobius Digital

А вот инди-игре с очень необычной концепцией Outer Wilds не повезло еще и с названием — многие путали ее c Outer Worlds от Obsidian. К счастью, это не привело к провалу — сейчас у Outer Wilds почти 49 тысяч обзоров в Steam.

Фото Gearbox Software