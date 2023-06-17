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Сегодня, 16:09

Энгель: «Нелепо бороться за слот на TI, когда дважды доказано, что у нас лучшая команда в мире»

Алина Савинова
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Игрок состава Gaimin Gladiators по Dota 2 Эрик tOfu Энгель высказался о системе начисления DPC-очков и прямых приглашениях на чемпионат The International 12.

«Я думаю, все согласятся с тем, что регион Западной Европы — самый конкурентоспособный регион, но заслуживают ли они большего количества мест? Другие регионы могут получить халяву, в то время как лучшие команды Европы изо всех сил пытаются попасть на TI. С другой стороны, мы хотим повысить международную конкурентоспособность. Я не знаю, что с этим можно делать, но две крупные победы должны на 100% обеспечить вам слот [на TI]. Нелепо все еще бороться за слот, когда дважды доказано, что у нас, возможно, лучшая команда в мире. Возможно, DPC следует начислять меньше очков, а мейджору отдавать больше, или даже сделать так, чтобы чемпион мейджора напрямую получал квалификацию на TI. Но кто я такой, чтобы говорить, что что-то должно быть скорректировано», — цитирует Энгеля Metaratings.ru.

Согласно обновленному рейтингу, который Valve представила 10 июня, Gladiators имеет 1540 очков и напрямую проходит на The International 12. Турнир будет проведен с 14 по 29 октября в Сиэтле, США. Призовой фонд составит как минимум 1,6 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/tofu-nelepo-borotsya-za-slot-na-ti-kogda-dvazhdy-dokazano-chto-u-nas-luchshaya-komanda-v-mire-259433/
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