Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 19:57

Топ-менеджеры Take-Two получили премию в размере $ 72 млн из-за успеха GTA: Online

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото GTA 5
Telegram Дзен

Штраус Зельник и Карл Слатофф, руководители Take-Two Interactive, могут быть собой довольны — общая сумма их личных бонусов по итогам финансового года переползла за 72 миллиона долларов. Между тем в прошлом году им выплатили «всего-то» 30 миллионов на двоих.

Причина успеха проста — аудитория с удовольствием несет деньги в игры, которые издает Take-Two. И в первую очередь речь идет о GTA: Online, продолжающей приносить доход даже спустя почти 10 лет после релиза.

Если игроки вдруг не перестанут делать микротранзакции, то Зельник и Слатофф не останутся без денег и по итогам 2024 года.

Источник: axios.com
0
Читайте также
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Известно, какой танк подарят всем в «Мир танков» на день рождения игры в августе