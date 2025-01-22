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Сегодня, 14:30

Трамп выделит на развитие ИИ гигантские деньги

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Президент США Дональд Трамп объявил о создании Stargate — совместного проекта от американского разработчика в области ИИ OpenAI, японского холдинга SoftBank и американской компании по разработке программного обеспечения Oracle.

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Целью Stargate станет развитие искусственного интеллекта следующего поколения, а на ее достижение будут выделены баснословные 500 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что новая программа предполагает в том числе строительство огромных дата-центров по всей Америке.

«Этот грандиозный проект является убедительным подтверждением веры в потенциал Америки под руководством нового президента», — заявил Трамп.

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