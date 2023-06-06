Тренер ENCE оценил победу команды на IEM Dallas-2023

Тренер ENCE по CS:GO Ээту sAw Саха отреагировал на победу команды на IEM Dallas-2023.

«Я думаю, что мы подошли к финалу хорошо подготовленными и готовыми к игре. Было небольшое напряжение и волнение, что ожидаемо перед гранд-финалом. Однако было видно, что перед матчем каждый был настроен на победу и сосредоточен на своей работе, чтобы помочь команде победить. Я думаю, что эта решимость была видна в глазах каждого, и это помогло нам преодолеть финишную черту. MOUZ — хорошая команда, и у них были свои моменты в матче, но мы просто смогли выполнить наш игровой план очень хорошо, и у нас были индивидуальные победы в ключевых раундах», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Турнир проходил с 29 мая по 4 июня на LAN в Далласе, США. За победу команда получила 100 тысяч долларов призовых и слот на IEM Cologne-2023.