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Сегодня, 12:06

Тренер ENCE прокомментировал подготовку команды к BLAST.tv Paris Major 2023

Виктория Кравченко
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Тренер команды ENCE Ээту sAw Саха рассказал о подготовке команды к BLAST.tv Paris Major 2023, а также рассказал о новичке команды Гай NertZ Илюц.

«После RMR мы были немного истощены, так как это был интенсивный турнир, и мы решили не проводить буткемп. Мы немного отдохнули, а затем сыграли онлайн-турнир и тренировались на праках, чтобы подготовиться. Онлайн-турнир [прим. ред.: Brazy Party 2023] мы использовали для анализа наших ошибок, и я бы сказал, что даже если результаты там не были хорошими, они очень помогли нам в последние недели тренировок. Мы сделали наш игровой план более цельным, нашли пробелы в наших играх и улучшили индивидуальную форму», — цитирует Саху Cybersport.Metaratings.ru.

Стадия «Легенд» состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 12.30 мск. В первых матчах выступят Natus Vincere и GamerLegion, а также 9INE и Team Liquid.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/trener-ence-nertz-ochen-horosho-vpisalsya-v-nashu-sistemu/
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Тренер ENCE Ээту sAw прокомментировал выступление команды на стадии Challengers на BLAST.tv Paris Major 2023