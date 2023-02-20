Тренер Entity заявил, что Team Liquid выглядит очень сильно

Тренер состава Entity Gaming по Dota 2 Даниил MettRuM Гилев поделился мнением о форме команды Team Liquid.

«Наверно, не было причин, чтобы «жидкие» потеряли форму, но на мейджоре все может измениться. Могут не сработать их стратегии, придется перестраиваться по ходу турнира. Пока Team Liquid выглядит очень сильно. Не на 100% уверен в ее победе, но если смотреть по результатам DPC-лиги в Европе, команда закончила ее со счетом 7/0, проиграла всего две карты. Это феноменальное выступление. Но я бы не сказал, что ее невозможно победить. Несмотря на результат, видно, как Team Liquid можно выигрывать. Но это не отменяет того, что игроки сейчас очень сильны, респект им», — приводит слова Гилева Cybersport.Metaratings.ru.

Первым противником Liquid на мейджоре станет HellRaisers. В свою очередь, Entity начнет выступление на ивенте с матча против Geek Slate.

The Lima Major 2023 пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. 18 лучших команд мира разыграют 500 тысяч долларов призовых и 1,9 тысяч DPC-очков.