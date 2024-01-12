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12 января, 23:35

Треш-стримам осталось недолго — за них начнут штрафовать

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото https://t.me/vv_volodin/314
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что уже этой весной законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены «в приоритетном порядке».

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В своем телеграм-канале Володин перечислил возможные варианты, которые сейчас обсуждаются законотворцами:

  • Треш-стримы могут отнести к информации, которую запрещено распространять. Это значит, что соцсети должны будут сами искать и удалять подобный контент, а его авторы и участники могут получать штрафы до 700 тысяч рублей и изымать оборудование.
  • Факт проведения треш-стримов может стать отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признакам сразу по десяти статьям Уголовного кодекса — от побоев до использования рабского труда.
Источник: TG-канал Вячеслава Володина
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