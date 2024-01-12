Треш-стримам осталось недолго — за них начнут штрафовать

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что уже этой весной законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены «в приоритетном порядке».

В своем телеграм-канале Володин перечислил возможные варианты, которые сейчас обсуждаются законотворцами: