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Сегодня, 23:05

Тревор вернется в GTA 6? Актер, сыгравший его в GTA 5, оставил загадочный намек

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Rockstar Games
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Стивен Огг, канадский актер, более всего известный по роли Тревора в GTA 5, выложил в своих соцсетях необычное видео.


На нем обнаженный по пояс актер смотрит в камеру на фоне похожего на подвал помещения и раскачивающейся лампочки.

Все это здорово напоминает о Треворе, а учитывая подпись «Как долго я ждал...» — многие фанаты восприняли как подтверждение того, что полюбившийся многим персонаж из предыдущей игры появится и в GTA 6.

GTA. Когда и где покажут GTA 6 — ждать осталось меньше месяца

Разумеется, никаких официальных подтверждений этой теории сейчас нет.

Источник: TG-канал Steam Community
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