Трейлер GTA 6 может выйти уже 26 октября

В сеть утекла аудиозапись, на которой Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two, упоминает дату релиза трейлера GTA, а именно 26 октября.

Разумеется, само по себе это ничего не доказывает — мало ли кому принадлежал голос? Но вскоре эту запись удалили «по запросу правообладателя» — и тогда о ней заговорили все. Совпадение ли это, либо же признак того, что запись и, соответственно, дата была настоящей, мы узнаем уже скоро.

Ранее мы рассказывали о том, что GTA 6 может выйти раньше, чем этого ждут.