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Сегодня, 20:01

Трейлер GTA 6 может выйти уже 26 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
GTA 5.
Фото Rockstar Games
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В сеть утекла аудиозапись, на которой Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two, упоминает дату релиза трейлера GTA, а именно 26 октября.

Разумеется, само по себе это ничего не доказывает — мало ли кому принадлежал голос? Но вскоре эту запись удалили «по запросу правообладателя» — и тогда о ней заговорили все. Совпадение ли это, либо же признак того, что запись и, соответственно, дата была настоящей, мы узнаем уже скоро.

Ранее мы рассказывали о том, что GTA 6 может выйти раньше, чем этого ждут.

GTA V. GTA 6 выйдет быстрее, чем мы думали? Rockstar открывает новую студию

Источник: Twitter
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