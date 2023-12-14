Сегодня, 21:10
Ютубер с канала GTA Belgium воссоздал трейлер GTA 6 в пятой части культовой игры.
Графика, конечно, намного отстает от визуала в трейлере шестой части, но получилось вполне аутентично и в духе новой части. В игре даже показали Флоридского Джокера, не дающего покоя студии Rockstar.
Геймерам понравился трейлер — за неделю ролик набрал почти один миллион просмотров и больше 40 тысяч лайков.
Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.