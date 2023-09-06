Турецкие цены на годовую подписку PS Plus взлетели в 6 раз

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С 6 сентября стоимость годовой подписки PS Plus выросла во всем мире. Но особенно не повезло Турции — именно этот регион популярен в России.
Так, ранее год подписки в формате Deluxe стоил 460 лир или 1690 рублей, сейчас же цена взлетела до 2740 лир — а это уже более десяти тысяч рублей. Впрочем, теперь потребуются заплатить больше денег за любые варианты PS Plus:
PS Plus Essential:
1 месяц — 175 лир
3 месяца — 440 лир
12 месяцев — 1440 лир
PS Plus Extra:
1 месяц — 260 лир
3 месяца — 720 лир
12 месяцев — 2340 лир
PS Plus Deluxe:
1 месяц — 305 лир
3 месяца — 830 лир
12 месяцев — 2740 лир