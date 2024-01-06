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Сегодня, 20:09

Twitch опубликовал итоги 2023 года — что люди смотрели чаще всего

Владислав Шалганов
Корреспондент
Twitch.
Фото Amazon
Telegram Дзен

Стриминг-площадка Twitch опубликовала итоги 2023 года по просмотрам.

Amourath.
Фото VICE

На первом месте с огромным отрывом категория «Just Chatting» — трансляции с живым общением посмотрели больше трех миллиардов часов.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

На втором месте по просмотрам — GTA 5. За 2023 год игру посмотрели 1.313 миллиард часов.

League of Legends.
Фото Riot Games

На третьем месте League of Legends — трансляции по этой игре посмотрели 1.311 миллиардов часов.

Counter-Strike 2.
Фото Rockstar Games

Counter-Strike 2 заняла лишь четвертое место — за год киберспортивный шутер смотрели 673 миллиона часов.

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