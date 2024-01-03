3 января, 13:40
Twitch обновил правила в ответ на слишком откровенные прямые трансляции.
Теперь на площадке запрещены любые стримы с цензурными полосами и другими ухищрениями, чтобы спрятать контент для взрослых. Теперь любой стример обязательно должен быть в одежде.
Полные правила:
— На стримах обязательно должна быть непрозрачная одежда;
— Девушкам нельзя показывать оголенную грудь;
— Нельзя прикрывать интимные места «цензурными полосками»;
— Нельзя показывать декольте, если создается впечатление, что стример без одежды.
Правила, разрешающие подобные стримы, ввели 18 декабря 2023 года.